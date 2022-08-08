Росія втратила в Україні 70-80 тисяч людей із початку війни, — Пентагон

За словами заступника міністра оборони США з військово-політичних питань Коліна Каля, РФ зазнає значних втрат в Україні з урахуванням того, що не досягнуто жодної з цілей Путіна.

У понеділок, 8 квітня, заступник міністра оборони США з військово-політичних питань Колін Каль на брифінгу в Пентагоні заявив, що наразі втрати російської армії в Україні обчислюються приблизно 70-80 тисячами людей — як убитими, так і пораненими, повідомляє CNN.

"Я думаю, можна з упевненістю припустити, що росіяни, швидше за все, втратили 70 або 80 тис. військових менше ніж за пів року", — заявив Каль, зазначивши, що ця кількість убитих і поранених на полі бою може бути трохи меншою, або трохи більшою.

За словами представника Міноборони США, з боку ЗС РФ це помітні втрати, оскільки не досягнено жодної з цілей Путіна, які він поставив на початку масштабного вторгнення до України 24 лютого.

"Моральний дух українців та їхня воля до перемоги не викликають сумнівів, і, думаю, набагато вони набагато вищі, ніж готовність до бою в середньому у російських військових. Думаю, це дає українцям значну перевагу", — додав Каль.

Генштаб ЗСУ публікує дані 42 340 загиблих в Україні росіян.

Офіційні дані про загиблих солдатів в РФ востаннє публікувалися 25 березня: 1351 людину вбитими та 3825 пораненими.

В умовах тривалих зіткнень підтвердити дані про загиблих вкрай складно.

На початку квітня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю західним журналістам зазначив, що РФ зазнала значних втрат під час війни в Україні, не назвавши при цьому точної кількості.

Нагадаємо, що, за даними дослідників, в Україні загинуло понад тисячу чеченців та дагестанців. Вивчивши дані з відкритих джерел, журналісти підтвердили загибель в Україні 1015 вихідців із Північного Кавказу та півдня РФ. Реальні ж цифри — як мінімум на 40-60% вищі.

Раніше Фокус повідомляв, що Христо Грозев знайшов ката українського полоненого з кадрів пропагандистів із РФ. Встановити особу гаданого воєнного злочинця, допоміг білий автомобіль із написаними від руки символами Z, який показали у сюжеті російські воєнкори.