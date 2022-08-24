"Тік-Так": Міноборони України запропонувало РФ капітулювати

Українські військові ліквідували понад 45 тисяч російських загарбників за 6 місяців повномасштабної війни. Київ закликає Москву скористатися шансом та здатися до повного знищення ворога.

Росія ще може розраховувати на підписання своєї капітуляції, як це було на початку військового вторгнення до України. Про це заявила у Twitter пресслужба Міністерства оборони України.

"Росія сьогодні, як і пів року тому, у тебе ще є можливість підписати свою капітуляцію, перш ніж ми знищимо тебе на нашій землі. Не проґавте свій шанс, годинник цокає… тік-так, тік-так".

Українські військові чиновники навели статистику втрат окупантів за 6 місяців війни — з 24 лютого по 24 серпня. За інформацією Міноборони, ЗСУ ліквідували близько 45,7 тисячі російських окупантів, понад 4 тисячі танків і 1 036 одиниць артилерії.

[ + – ] Статистика втрат російських військових за 6 місяців війни

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков раніше говорив, як його білоруський колега Віктор Хренін 26 лютого пропонував ЗСУ капітулювати в обмін на припинення війни. Резніков заявив, що був одним із тих, хто не вірив у повномасштабний напад на Україну військових РФ.

Раніше глава іспанського Міноборони Маргарита Роблес допускала можливість атаки Києва російськими військами. Чиновник заявила, що війна буде довгою та жорстокою.

США вирішили відправити Україні новий пакет військової допомоги на 3 млрд доларів на День незалежності, гроші витратить закупівлю безпілотників, зброї та інших військових речей.