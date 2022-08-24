"Тик-Так": Минобороны Украины предложило РФ капитулировать

Украинские военные ликвидировали более 45 тысяч российских захватчиков за 6 месяцев полномасштабной войны. Киев призывает Москву воспользоваться шансом и сдаться до полного уничтожения врага.

Россия еще может рассчитывать на подписание своей капитуляции, как это было в начале военного вторжения в Украину. Об этом заявила в Twitter пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Россия сегодня, как и полгода назад, у тебя еще есть возможность подписать свою капитуляцию, прежде чем мы уничтожим тебя на нашей земле. Не упустите свой шанс, часы тикают… тик-так, тик-так".

Украинские военные чиновники привели статистику потерь оккупантов за 6 месяцев войны — с 24 февраля по 24 августа. По информации Минобороны, ВСУ ликвидировали около 45,7 тысяч российских оккупантов, более 4 тысяч танков и 1036 единиц артиллерии.

[ + – ] Статистика потерь российских военных за 6 месяцев войны

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников ранее говорил, как его белорусский коллега Виктор Хренин 26 февраля предлагал ВСУ капитулировать в обмен на прекращение войны. Резников заявил, что был одним из тех, кто не верил в полномасштабное нападение на Украину военных РФ.

Ранее глава испанского Минобороны Маргарита Роблес допускала возможность атаки Киева российскими войсками. Чиновник заявила, что война будет долгой и жестокой.

США решили отправить Украине новый пакет военной помощи на 3 млрд долларов в День независимости, деньги потратят закупку беспилотников, оружия и прочих военных вещей.