Глава МО Беларуси на второй день вторжения предлагал Украине капитулировать, — Резников

За два дня до начала большой войны белорусский министр Виктор Хренин давал слово офицера и обещал руководителю МОУ, что российские войска не будут прорываться через границу.

26 февраля министр обороны Беларуси официально предлагал Украине капитулировать в обмен на прекращение полномасштабных боевых действий. Об этом в интервью изданию The Washington Post сообщил глава украинского Минобороны Алексей Резников.

По его словам, у него был телефонный разговор с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным за два дня до полномасштабного вторжения — 22 февраля.

Коллега пообещал Резникову, что подразделения регулярной армии РФ, которые находились на белорусской территории, не будут прорываться через государственную границу с Украиной. Более того, как утверждает глава МОУ, Виктор Хренин в ходе разговора дал слово офицера.

"Но он оказался лжецом", — продолжил Резников в общении с журналистами издания The WP.

Через два дня после полномасштабного вторжения, 26 февраля, между министрами обороны Украины и Беларуси состоялся еще один телефонный разговор. По словам Резникова, он услышал нервный голос Виктора Хренина, который рассказал, что вынужден передать послание от главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

"Если Украина подпишет акт о капитуляции, то вторжение прекратится", — вспоминает Резников последний разговор с министром обороны Беларуси.

В ответ на такое "предложение" глава МОУ заявил, что готов принять капитуляцию исключительно российской стороны. Во время общения с американскими журналистами Алексей Резников признал, что был одним из тех украинских чиновников, которые не верили в полномасштабное вторжение ВС РФ.

Напомним, ранее глава Минобороны Алексей Резников рассказывал о стабилизации ситуации на фронте. Министр утверждал, что Украина прошла наихудший сценарий войны с РФ, а подразделения ВСУ приступили к контрнаступательной кампании.

Также сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые озвучил потери украинской армии в войне с РФ. По словам генерала, с первого дня вторжения в бою с оккупантами погибли около 9 тысяч военнослужащих.