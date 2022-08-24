Глава МО Білорусі на другий день вторгнення пропонував Україні капітулювати, — Резніков

За два дні до початку великої війни білоруський міністр Віктор Хренін давав слово офіцера та обіцяв керівнику МОУ, що російські війська не прориватимуться через кордон.

26 лютого міністр оборони Білорусі офіційно пропонував Україні капітулювати в обмін на припинення повномасштабних бойових дій. Про це в інтерв'ю виданню The Washington Post повідомив голова українського Міноборони Олексій Резніков.

За його словами, він мав телефонну розмову з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним за два дні до повномасштабного вторгнення — 22 лютого.

Колега пообіцяв Резникову, що підрозділи регулярної армії РФ, які перебували на білоруській території, не прориватимуться через державний кордон з Україною. Понад те, як стверджує голова МОУ, Віктор Хренін під час розмови дав слово офіцера.

"Але він виявився брехуном", — продовжив Резніков у спілкуванні з журналістами видання The WP.

Через два дні після повномасштабного вторгнення, 26 лютого, між міністрами оборони України та Білорусі відбулася ще одна телефонна розмова. За словами Резнікова, він почув нервовий голос Віктора Хреніна, який розповів, що змушений передати послання від голови Міноборони РФ Сергія Шойгу.

"Якщо Україна підпише акт про капітуляцію, то вторгнення припиниться", — згадує Резніков останню розмову з міністром оборони Білорусі.

У відповідь на таку "пропозицію" глава МОУ заявив, що готовий прийняти капітуляцію лише російської сторони. Під час спілкування з американськими журналістами Олексій Резніков визнав, що був одним із тих українських чиновників, які не вірили у повномасштабне вторгнення ЗС РФ.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони Олексій Резніков розповідав про стабілізацію ситуації на фронті. Міністр стверджував, що Україна пройшла найгірший сценарій війни з РФ, а підрозділи ЗСУ розпочали контрнаступну кампанію.

Також повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше озвучив втрати української армії у війні з РФ. За словами генерала, з першого дня вторгнення у бою з окупантами загинули близько 9 тисяч військовослужбовців.