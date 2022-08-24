Найгірший сценарій війни з РФ позаду: Рєзніков розповів, що відбувається на фронті

Глава міноборони України розповів, що зараз фронт перебуває на етапі стабілізації. Також він назвав головну загрозу для України у цій війні.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що "найгірший сценарій" війни з Росією вже за плечима, про що пише видання CNN.

Повідомляється, що Резніков розмовляв із журналістом Семом Кілі у Києві.

"Ми знаходимося на етапі стабілізації всього поля бою або ліній фронту з невеликим переміщенням підрозділів, і ми створили там багато хороших факторів, що стримують", — розповів міністр.

Крім того, Резніков заявив, що Україна, на його думку, стоїть на порозі нового етапу війни з Росією. Так, ЗСУ вже розпочали контрнаступну кампанію.

При цьому головною проблемою та небезпекою Резніков назвав "синдром втоми" від війни в Україні в міжнародному співтоваристві. Саме на це сподівається Росія. За словами міністра, із цим необхідно боротися. Треба працювати не лише з політиками, а й із їхніми виборцями.

"Бо це дуже, дуже небезпечно для нас", — сказав Резніков.

Раніше Олексій Резніков у своїй статті на Atlantic Council написав, що далеко не всі в Європі усвідомлюють масштаби проблеми, яку створює Росія.

"Нинішня війна стосується не лише України. Це боротьба за те, щоб визначити, хто встановлюватиме правила, за якими житиме весь світ", — написав міністр.

Раніше Фокус писав, що ЗМІ з'ясували, хто насправді керує військами РФ. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу втратив довіру президента Володимира Путіна. Це сталося після провалу так званого "бліцкригу" в Україні.

Також повідомлялося, що у Зеленського назвали три основні "стовпи", які допомагають Україні перемагати РФ. Це санкції, зброя та фінансова підтримка.

Ще нагадаємо, що Зеленський говорив із генсеком НАТО про можливу взаємодію на саміті Альянсу у 2023 році. Україна досягає більшої взаємосумісності з державами-членами НАТО, реформує сектор безпеки та оборони.