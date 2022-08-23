Шойгу — лиш голова, що говорить: ЗМІ з'ясували, хто насправді керує військами РФ

Журналісти з'ясували, що Шойгу брехав Путіну про ситуацію в Україні, обіцяючи швидке виконання всіх військових завдань. Через це довіра президента РФ до глави міноборони зникла. Дійшло до того, що Путін публічно принизив Шойгу.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу втратив довіру президента Володимира Путіна. Це сталося після провалу так званого "бліцкригу" в Україні, про що пише видання " Важливі новини ".

Повідомляється, що до повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України Сергій Шойгу вважався близьким другом Путіна. Вони часто вибиралися в гори або Тайгу, де, як передбачається, обговорювали плани швидкого захоплення України.

У матеріалі сказано, що не лише ФСБ дезінформувало Путіна, а й сам Шойгу. Він обіцяв, що зможе виконати всі військові завдання в Україні армією мирного часу, яка складається із контрактників, а тому загальну мобілізацію проводити не доведеться.

Проте, всі плани Кремля, як пишуть журналісти, провалилися. Тому Путін спробував сам командувати військами через генералів, але згодом відмовився від цієї ідеї. Він вирішив використовувати Шойгу як "голову, що говорить", щоб спілкуватися зі своїм військовим командуванням.

Повідомляється, що ще на початку липня Путін публічно поставив Шойгу в незручне становище, наголосивши, що не дуже потребує його доповідей. Тоді перед телекамерами, коли Шойгу відрапортував Путіну про захоплення Луганської області України, той лише заявив, що йому вже доповідали про це генерал-полковник Лапін Олександр Павлович та генерал армії Суровікін Сергій Володимирович, котрі командують на місцях.

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Журналісти, посилаючись на свої джерела в армії РФ, заявили, що зараз незрозуміло, яку роль відіграє Шойгу. Путін зробив ставку на практиків, які зарекомендували себе та здатні адаптуватися до нових умов.

Шойгу наполягає на загальній мобілізації у Росії

У матеріалі сказано, що ще на початку війни Шойгу не наважувався говорити Путіну про те, що ракетами треба обстрілювати мости. Це викликало невдоволення генералів. Також повідомляється, що російське військове командування незадоволене надто малою кількістю солдатів. Однак Путіна поки що виступає рішуче проти мобілізації.

Понад те, як пишуть журналісти, люди Шойгу навіть наймали аналітиків, щоб ті поширювали у публічному просторі ідеї про необхідність мобілізації. Тоді на стіл до Путіна могла потрапити нібито "правильна" аналітика, але такі дії ще ні до чого не спричинили.

Раніше Фокус писав, що Шойгу вигадав нові причини вторгнення в Україну. Українське керівництво, за словами Шойгу, створило неприйнятні умови для безпеки Росії.

Ще нагадаємо, що продажі російської зброї за кордон впали у шість разів. За словами західних експертів, усі переконалися, наскільки російська зброя програє західній.