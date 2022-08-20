Неприйнятні умови для РФ: Шойгу вигадав нові причини вторгнення в Україну

Російський міністр оборони виступив на "міжнародному антифашистському конгресі", під час якого розповів про "кричущі злочини" на Донбасі та курс нашої країни до НАТО.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на першому Міжнародному антифашистському конгресі назвав нові причини, чому ЗС РФ вторглася в Україну. Про це повідомляє "РИА Новости".

Українське керівництво, за словами Шойгу, створило неприйнятні умови для безпеки Росії. Протягом 8 років "київський режим" нібито вчиняв кричущі злочини проти громадян "Л/ДНР". Міністр назвав такі причини рішення розпочати "спецоперацію":

злочини проти громадян "Л/ДНР"

освоєння української території НАТО

Київ взяв курс на вступ до НАТО

Тому, на думку Шойгу, Путін ухвалив єдине вірне рішення — розпочати вторгнення в Україну. Також міністр оборони РФ заявив, що багато жителів України не прийняли "реабілітацію нацизму", зокрема жителі Донбасу. Вони не стали "потурати правлячому режиму у його нацистських устремліннях".

Звідки взялася фраза про "8 років знущань"?

Фраза про "8 років знущань" пролунала з вуст президента РФ Володимира Путіна. Ця теза була озвучена під час відеозвернення про початок вторгнення в Україну. Він стверджував, що "київський режим" 8 років чинив геноцид проти мешканців Донбасу. Фразу активно почали використовувати російські блогери для протиставлення антивоєнним тезам. В українських соцмережах це стало мемом.

Зазначимо, у перші дні вторгнення РФ до України президент Володимир Зеленський заявив, що Кремль атакує нашу країну не лише бомбами, а й фейками. Пропагандисти та офіційні особи РФ постійно вигадують нові історії, щоб очорнити Україну та її армію. Тому наголошується на важливості боротьби і на інформаційному фронті.

Нагадаємо, у ЗМІ писали, що Шойгу заявив, що росіяни можуть страждати, як ніхто інший. РФ та Україну він назвав однією країною.

Раніше в Міноборони РФ заявили, що HIMARS не вплинули на перебіг війни в Україні. Вони нібито перемелюються у боях.