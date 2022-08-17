"Росіяни можуть страждати, як ніхто інший", – заявив Шойгу перед війною

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес розповів, що в лютому він попередив свого російського колегу про можливі санкції та опір вторгненню Києва, на що той сказав, що РФ та Україна — це одна країна, а його мати — українка.

Напередодні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну глава Міноборони РФ Сергій Шойгу у розмові зі своїм британським колегою Беном Воллесом висловився про те, що росіяни можуть страждати, як ніхто інший. Така заява зроблена після слів британця про майбутні санкції. Про це повідомляє The Washington Post.

Воллес їздив до РФ 11 лютого, коли західні розвідки заявляли про неминучість російського вторгнення в Україну. Він сказав Шойгу, що Україна чинитиме опір, на що росіянин відповів: "Моя мати — українка, і що це "частина однієї країни".

"Ми можемо страждати, як ніхто інший", — заявив Шойгу у відповідь на слова Воллеса про майбутні санкції. Британський міністр також сказав, що йому не хотілося б, щоб хтось постраждав, а наприкінці розмови Шойгу додав, що Росія взагалі-то не планує вдиратися в Україну.

Раніше Фокус повідомляв, що в центрі Мелітополя пролунав вибух. Місцева преса повідомляє, що вибухи було чутно приблизно об 11 ранку біля комендатури російських окупантів.

Нагадаємо про внесок у посилення ЗСУ Скандинавських країн. На тлі допомоги Великобританії, США та Німеччини менше повідомляється про постачання озброєнь з Фінляндії, Швеції та Норвегії, які також надають військову підтримку Україні.