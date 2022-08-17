Земля будет гореть под оккупантами: в центре Мелитополя прозвучал взрыв, – мэр

По данным местных изданий, взрыв прозвучал в районе 11 утра рядом с комендатурой российских оккупантов.

В центре оккупированного Мелитополя прозвучал взрыв рядом с одной из комендатур ВС РФ. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Телеграм-канале.

Возле одной из комендатур российских войск в Мелитополе прозвучал мощный взрыв. Как сообщил мэр, на данный момент ожидаются подробности о потерях среди оккупантов.

"Земля будет гореть под оккупантами — это непоколебимую истину каждый день доказывают наши воины в ВСУ на юге Украины", — написал Федоров.

Местное издание "РИА Мелитополь" сообщает, что взрыв прозвучал примерно в 11 дня. Инцидент произошел рядом с зеленой поликлиникой, где находится "логово оккупантов". Журналисты не исключают, что пострадал кто-то из оккупационной власти.

Напомним, 16 августа в сети появилось видео состояние железнодорожного моста в Мелитополе после его подрыва партизанами. Путепровод просел, по нему невозможно перебрасывать технику.

Ранее сообщалось о взрывах возле штаба "Единой России" в Мелитополе. Партизаны охотятся на всех причастных к организации псевдореферендума.