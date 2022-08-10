По словам мэра города, украинские партизаны ​​охотятся на всех причастных к организации псевдореферендума в Запорожской области. Россияне стараются заманить людей на голосование пропагандистскими акциями с участием пенсионеров.

Во временно оккупированном Мелитополе ночью 10 августа произошел взрыв возле штаба российской пропрезидентской партии "Единая Россия". Об этом сообщило в Telegram Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По сведениям военных, возле штаба партии оккупанты готовились к так называемому референдуму.

"Снова кто-то покурил в неположенном месте", – не без иронии сообщило Управление.

Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона уточнил, что штаб "Единой России" около 22:00 атаковали силы сопротивления и партизаны. Взрыв повредил фасад штаба, жертв и пострадавших не было, пишет местное агентство "РИА Мелитополь".

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"Сегодня адская ночь для врагов на территории Мелитополя – третья подряд. Есть конкретные заявления о том, что объявлена ​​охота на всех причастных к псевдореферендуму на временно оккупированной части территории Запорожской области", – заявил градоначальник.

Партизаны, по словам Федорова, обязательно выступят против "референдума" и сделают все, чтобы он не состоялся. Федоров рассказал о пропагандистских схемах, которые захватчики готовят к "референдуму".

"Вчера на территорию Мелитополя заехал автобус из прошлого, он был забит 30 бабулями, которые гастролировали по 4 районам города. Выходили, становились в очереди и снимали пропагандистскую картинку. – как им нравится российский Мелитополь", – объяснил мэр.

Оккупанты, по словам Федорова признались в неспособности провести массовый псевдореферендум в день единого голосования. Россияне будут ходить по домам с урнами для голосования и автоматчиками, отметил он.

Взятие Мелитополя обернется катастрофой

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире с адвокатом Марком Фейгиным отметил, что ВС РФ не знают, где ВСУ перейдут в контрнаступление на юге и будут весьма удивлены.

Российские военные задумали на юге стратегическую оборонную операцию, потому что эта часть фронта – самая уязвимая.

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"Взятие Мелитополя – рухнет все. Оборона Херсона, оборона Крыма и оборона Мелитополя. И все, это катастрофа, полная и безоговорочная", – заявил Арестович.

По его мнению, потеря контроля над Мелитополем – это катастрофа для российской "спецоперации" и всего путинского режима. После успешных ударов ВСУ по складам с боеприпасами и системам ПВО вражеская армия столкнется с колоссальными проблемами в обороне, убежден Арестович.

Напомним, что ночью 8 августа ВСУ ударили по оккупированному Мелитополю из РСЗО HIMARS и убили более 100 захватчиков.

Фокус уже писал про подготовку в Мелитополе к так называемому референдуму. Оккупанты начали ходить по квартирам и собирать личные данные.

Российская армия ч 15 июля начала отводить технику из Мелитополя в сторону Азовского побережья, опасаясь ударов ВСУ. Иван Федоров говорит, что вера захватчиков в удержание Мелитополя постепенно пропадает.