Российские военные начали отводить технику из оккупированного Мелитополя, — мэр (видео)

Иван Федоров рассказал, что российские военные не уверены, смогут ли они удержать Мелитополь под контролем, их моральный дух упал, а также появились факты дезертирства.

Российская армия начала отводить военную технику из оккупированного Мелитополя Запорожской области вглубь региона — в сторону Азовского побережья. Российские военные полагали, что украинская артиллерия туда не достанет, однако ошиблись. Об этом рассказал мэр города Иван Федоров в эфире телеканала Freedom.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"В южной части города было взорвано что-то: толи российский штаб, толи пункт управления и уже с ночи шел густой дым в южной стороне от города Мелитополя. Что является знаковым, то рашисты перетягивали всю свою военную технику в южную часть города и в сторону Азовского побережья — в Кирилловку и Охремовку. Они думали, что наша дальнобойная артиллерия туда не достает, но как показала сегодняшняя ночь — достает уже и туда", — сказал он.

Мэр города рассказал, что в Мелитополе за последние две недели выросло количество людей, которые готовы активно оказывать сопротивление. Кроме того, выросло количество коллаборантов, которые уже готовы оказывать сопротивление россиянам.

"Тенденция на то, что сопротивление будет нарастать — она есть… Даже коллаборанты поняли, что их обманули и счастья и перспективы им нет, поэтому хотят вернуться, но путь обратно достаточно жесткий и с определенными условиями", — заявил он.

Иван Федоров также заявил, что сейчас российские военные не уверены в том, что смогут удержать Мелитополь под контролем, их моральный дух упал, а также появились факты дезертирства.

"Если раньше рашисты расценивали Мелитополь, как время постоянного базирования и отмеряли свой срок пребывания годами и рисовали перспективу вперед, то сегодня они уже отмеряет, смогут ли они продержаться тут месяц, или не смогут", — добавил мэр.

Напомним, 13 июля Иван Федоров заявил, что ВС РФ начали подготовку к уличным боям в Мелитополе. Российские войска не выпускают людей из города, чтобы потом прикрываться ими во время боестолкновений с украинской армией.

В Запорожской ОВА рассказали, что количество дезертиров среди российских военных в регионе растет в "геометрической прогрессии", их разыскивает ФСБ. Это связанно с артиллерийскими ударами украинской армии.