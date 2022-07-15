Російські військові почали відводити техніку з окупованого Мелітополя — мер (відео)

Іван Федоров розповів, що російські військові не впевнені, чи зможуть вони утримати Мелітополь під контролем, їх моральний дух упав, а також з'явилися факти дезертирства.

Російська армія почала відводити військову техніку з окупованого Мелітополя Запорізької області вглиб регіону — у бік Азовського узбережжя. Російські військові гадали, що українська артилерія туди не дістане, проте помилилися. Про це розповів міський голова Іван Федоров в ефірі телеканалу Freedom.

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"У південній частині міста було підірвано щось: чи російський штаб, чи пункт управління і вже з ночі йшов густий дим у південній стороні від міста Мелітополя. Що є знаковим, то рашисти перетягували всю свою військову техніку в південну частину міста й у бік Азовського узбережжя — до Кирилівки й Охремівки. Вони думали, що наша далекобійна артилерія туди не дістає, але як показала сьогоднішня ніч — дістає вже й туди", — сказав він.

Мер міста розповів, що в Мелітополі за останні два тижні зросла кількість людей, які готові активно чинити опір. Крім того, зросла кількість колаборантів, які вже готові чинити опір росіянам.

"Тенденція на те, що опір наростатиме — вона є… Навіть колаборанти зрозуміли, що їх обдурили і щастя і перспективи їм немає, тому хочуть повернутися, але шлях назад досить жорсткий і з певними умовами", — заявив він.

Іван Федоров також заявив, що зараз російські військові не впевнені, що зможуть утримати Мелітополь під контролем, їхній моральний дух упав, а також з'явилися факти дезертирства.

"Якщо раніше рашисти розцінювали Мелітополь, як час постійного базування та відміряли свій термін перебування роками і малювали перспективу вперед, то сьогодні вони вже відміряють, чи зможуть вони протриматися тут місяць, чи не зможуть", — додав мер.

Нагадаємо, 13 липня Іван Федоров заявив, що ЗС РФ розпочали підготовку до вуличних боїв у Мелітополі. Російські війська не випускають людей з міста, щоб потім прикриватися ними під час зіткнень з українською армією.

У Запорізькій ОВА розповіли, що кількість дезертирів серед російських військових у регіоні зростає у "геометричній прогресії", їх розшукує ФСБ. Це пов'язано з артилерійськими ударами української армії.