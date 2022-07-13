ЗС РФ розпочали підготовку до вуличних боїв у Мелітополі, — мер (відео)

Російські війська не випускають людей з міста, щоб потім прикриватися ними під час зіткнень з українською армією.

Російські військові почали готуватися до того, що бойові дії розпочнуться безпосередньо в окупованому Мелітополі Запорізької області. Про це розповів мер міста Іван Федоров на брифінгу.

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За його словами, серед окупантів починає рости напруга і місцевим колаборантам наказали підготувати продукти харчування, воду та заклеювати вікна. Федоров вважає, що цей чіткий сигнал, що ЗС РФ готуються до боїв на території Мелітополя.

"Учора псевдокерівник департаменту охорони здоров'я, якого призначили рашисти у місті Мелітополі, зібрав нараду та сказав усім колаборантам підготувати продукти харчування, підготувати воду, заклеїти вікна. Це чіткий сингал, що рашисти готуються до бойових дій у місті Мелітополі", — заявив він.

Мер міста додав, що російські війська не випускають людей з міста, щоб потім прикриватися ними під час зіткнень з українською армією.

Нагадаємо, 12 липня Іван Федоров розповів, що мешканців міста тримають у заручниках, щоб завадити атакам ЗСУ. За його словами, ЗС РФ прикриваються мирними жителями, щоб українські військові не могли завдавати ударів по військових базах росіян, а також шукають помічників української армії.

13 липня в Запорізькій ОВА розповіли, що в регіоні в "геометричній прогресії" збільшується кількість дезертирів у ЗС РФ, їх розшукує ФСБ. За даними ГУР, росіяни побоюються нових ударів артилерією з боку українських військових.