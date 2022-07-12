Мешканців Мелітополя тримають у заручниках, щоб завадити атакам ЗСУ, — мер

За словами Івана Федорова, окупанти прикриваються мирними жителями, щоб ЗСУ не могли завдавати ударів по військових базах противника, а також шукають помічників української армії.

Із 12 липня російські окупанти перестали пускати мешканців Мелітополя й інших окупованих населених пунктів через блокпост у Василівці, звідки люди могли попрямувати на підконтрольну Україні територію, зокрема, до Запоріжжя. Про це в інтерв'ю "Бабелю" повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Він вважає, що причиною цього стали успішні атаки ЗСУ на російські військові бази. Прямо зараз у селищі Мирне, розташованому за 5 км від Мелітополя, видно дим від чергової пожежі.

[ + – ] Міський голова Мелітополя Іван Федоров

"Іде поступова ліквідація всіх військових баз рашистів поряд із тимчасово окупованими населеними пунктами. І тому звіріють "рашисти", — сказав Федоров.

За його словами, саме через атаки ЗСУ окупанти не дозволяють залишити окуповані території мирним громадянам. По-перше, росіяни хочуть прикритися ними, фактично тримаючи людей у заручниках і використовуючи їх як живий щит. По-друге, йде пошук тих, хто допомагає ЗСУ та Силам опору, тому російські солдати намагаються проводити фільтраційні заходи.

Як ЗСУ б'ють по тилах ворога?

В останні кілька тижнів Збройним силам України вдалося уразити кілька десятків цілей у тилу ворога. За словами радника глави Офісу президента України Олексія Арестовича, за останні дні ЗСУ завдали по окупантах близько 30 ударів із РСЗВ HIMARS, усі ракети потрапили в ціль. Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що лише за один день 11 липня українці вдарили по шести складах і командних пунктах у Луганській, Запорізькій і Херсонській областях. У Новій Каховці детонація снарядів на російській базі тривала кілька годин.

Раніше журналісти створили карти, що демонструють уразливість ворожих тилів на різних ділянках фронту перед системами HIMARS, "Точка-У" та гаубицями M777. Ці карти демонструють, що українська артилерія поки що не здатна уразити лише цілі, що розташовані на вузькій смужці окупованої території на сході країни поряд із російським кордоном, на півдні Херсонської області та в Криму.

Тим часом у межах нового пакету військової допомоги США мають намір передати Україні ще чотири РСЗВ HIMARS із ракетами більшої дальності.