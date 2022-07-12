Жителей Мелитополя держат в заложниках, чтобы помешать атакам ВСУ, — мэр

По словам Ивана Федорова, оккупанты прикрываются мирными жителями, чтобы ВСУ не могли наносить удары по военным базам противника, а также ищут помощников украинской армии.

С 12 июля российские оккупанты перестали пускать жителей Мелитополя и других оккупированных населенных пунктов через блокпост в Васильевке, откуда люди могли направиться на подконтрольную Украине территорию, в частности, в Запорожье. Об этом в интервью "Бабелю" сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Он считает, что причиной этого стали успешные атаки ВСУ на российские военные базы. Прямо сейчас в поселке Мирное, расположенном в 5 км от Мелитополя, виден дым от очередного пожара.

[ + – ] Городской голова Мелитополя Иван Федоров

"Идет постепенная ликвидация всех военных баз рашистов рядом с временно оккупированными населенными пунктами. И поэтому звереют "рашисты", — сказал Федоров.

По его словам, именно из-за атак ВСУ оккупанты не позволяют покинуть оккупированные территории мирным гражданам. Во-первых, россияне хотят прикрыться ими, фактически держа людей в заложниках и используя их в качестве "живого щита". Во-вторых, идет поиск тех, кто помогает ВСУ и Силам сопротивления, поэтому российские солдаты пытаются проводить фильтрационные мероприятия.

Как ВСУ бьют по тылам врага?

В последние несколько недель Вооруженным силам Украины удалось поразить несколько десятков целей в тылу врага. По словам советника главы Офиса президента Украин Алексея Арестовича, за последние дни ВСУ нанесли по оккупантам около 30 ударов из РСЗО HIMARS, все ракеты попали в цель. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что только за один день 11 июля украинцы ударили по шести складам и командным пунктам в Луганской, Запорожской и Херсонской областях. В Новой Каховке детонация снарядов на российской базе продолжалась несколько часов.

Ранее журналисты создали карты, демонстрирующие уязвимость вражеских тылов на разных участках фронта перед системами HIMARS, "Точка-У" и гаубицами M777. Эти карты демонстрируют, что украинская артиллерия пока не способна поразить лишь цели, находящиеся на узкой полоске оккупированной территории на востоке страны рядом с российской границей, на юге Херсонской области и в Крыму.

Между тем, в рамках нового пакета военной помощи США намерены передать Украине еще четыре РСЗО HIMARS с ракетами большей дальности.