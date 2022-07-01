HIMARS, M777 и "Точка-У": куда может добивать украинская артиллерия (карты)

Журналисты создали карты, демонстрирующие уязвимость вражеских тылов на разных участках фронта.

С 20 июня артиллеристы Вооруженных сил Украины активно бьют по целям в тылу российских войск на оккупированных территориях страны. Журналисты издания "Тексты" составили карты, на которых показано, какие районы находятся в доступной для артиллерии зоне.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Издание отмечает, что Украина использует для нанесения ударов по тылам врага уже полученные от союзников высокоточные системы залпового огня HIMARS, ожидается также поступление аналогичных систем M270 MLRS, которые превосходят советские "Смерчи" и "Ураганы".

С 20 июня несколько взрывов зафиксировали в Алчевске и окрестных городах, а также в Изюме, Скадовске.

"Использование Украиной систем типа HIMARS в дополнение к имеющимся "Точкам-У" заставят российскую армию переносить свои базы дальше от линии фронта, а значит логистика станет сложнее", — подчеркивают "Тексты".

На составленных изданием картах отражена ориентировочная дальность поражения различных систем: для 155-мм орудий (M777), систем HIMARS и M270 MLRS, а также ракетных систем "Точка-У".

[ + – ] Карта зон поражения украинской артиллерией во вражеском тылу

Журналисты высчитывали дальность поражения с учетом того, что артиллерия располагается в 20 км от линии фронта в украинском тылу. К примеру, с учетом особенностей ракет, которые поставляют Украине, максимальная дальность поражения HIMARS составляет 70 км, соответственно, зона поражения составит до 50 км вглубь оккупированной территории. Для "Точки-У" это расстояние составляет 100 км. Гаубицы М777 "расположили" в 1-5 км от линии фронта.

Также на картах учтены данные о пожарах, зафиксированных NASA Firms и GeoConfirmed — Twitter-сообщества, которое занимается геолокацией найденных фото и видеоматериалов, они отмечены красными метками. Красным отмечены названия населенных пунктов, где за последние 10 дней зафиксировали взрывы.

Напомним, 28 июня стало известно, что украинские военные нанесли удар по базе ВС РФ в Перевальске Луганской области. От ближайшей подконтрольной ВСУ территории до Перевальска примерно 50 км. Оккупанты утверждают, что удар был нанесен из РСЗО HIMARS.

Утром 27 июня в соцсетях появились видео и фото крупных пожаров на российских складах боеприпасов в оккупированном городе Зимогорье Луганской области.

18 июня источники международного разведывательного сообщества InformNapalm сообщили, что в течение трех суток на территории ОРДЛО ВСУ уничтожили как минимум семь объектов российских войск со значительными запасами боеприпасов. Оккупанты накапливали их с 2014-2015 годов. К примеру, на складе в Хрустальном Луганской области хранилось до 1 тыс. тонн боеприпасов.