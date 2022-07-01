HIMARS, M777 та "Точка-У": куди може добивати українська артилерія (мапи)

Журналісти створили карти, які демонструють уразливість ворожих тилів на різних ділянках фронту.

З 20 червня артилеристи Збройних Сил України активно б'ють по цілях у тилу російських військ на окупованих територіях країни. Журналісти видання "Тексти" склали карти, на яких показано, які райони знаходяться в доступній для артилерії зоні.

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Видання зазначає, що Україна використовує для завдання ударів по тилах ворога вже отримані від союзників високоточні системи залпового вогню HIMARS, очікується також надходження аналогічних систем M270 MLRS, які перевершують радянські "Смерчі" та "Урагани".

З 20 червня кілька вибухів зафіксували в Алчевську та навколишніх містах, а також в Ізюмі, Скадовську.

"Використання Україною систем типу HIMARS на додаток до наявних "Точок-У" змусять російську армію переносити свої бази далі від лінії фронту, а отже, логістика стане складнішою", — наголошують "Тексти".

На складених виданням картах зображено орієнтовну дальність ураження різних систем: для 155-мм гармат (M777), систем HIMARS та M270 MLRS, а також ракетних систем "Точка-У".

[ + – ] Карта зон ураження українською артилерією у ворожому тилу

Журналісти вираховували дальність ураження з урахуванням того, що артилерія знаходиться за 20 км від лінії фронту в українському тилу. Наприклад, з урахуванням особливостей ракет, які постачають Україні, максимальна дальність ураження HIMARS становить 70 км, відповідно, зона ураження становитиме до 50 км углиб окупованої території. Для "Точки-У" ця відстань становить 100 км. Гаубиці М777 "розташували" за 1-5 км від лінії фронту.

Також на картах враховано дані про пожежі, зафіксовані NASA Firms та GeoConfirmed — Twitter-спільноти, яка займається геолокацією знайдених фото та відеоматеріалів, вони позначені червоними мітками. Червоним позначено назви населених пунктів, де за останні десять днів зафіксували вибухи.

Нагадаємо, 28 червня стало відомо, що українські військові завдали удару по базі ЗС РФ у Перевальську Луганської області. Від найближчої підконтрольної ЗСУ території до Перевальська приблизно 50 км. Окупанти стверджують, що удару завдано з РСЗВ HIMARS.

Зранку, 27 червня, в соцмережах з'явилися відео та фото великих пожеж на російських складах боєприпасів в окупованому місті Зимогір'я Луганської області.

18 червня джерела міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm повідомили, що протягом трьох діб на території ОРДЛО ЗСУ знищили як мінімум сім об'єктів російських військ зі значними запасами боєприпасів. Окупанти накопичували їх із 2014-2015 років. Наприклад, на складі у Кришталевому Луганській області зберігалося до 1 тис. тонн боєприпасів.