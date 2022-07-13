ВС РФ начали подготовку к уличным боям в Мелитополе, — мэр (видео)

Российские войска не выпускают людей из города, чтобы потом прикрываться ими во время боестолкновений с украинской армией.

Российские военные начали готовиться к тому, что боевые действия начнутся непосредственно в оккупированном Мелитополе Запорожской области. Об этом рассказал мэр города Иван Федоров на брифинге.

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По его словам, среди оккупантов начинает расти напряжение и местным коллаборантам приказали подготовить продукты питания, воду и заклеивать окна. Федоров считает, что этот четкий сигнал того, что ВС РФ готовятся к боям на территории Мелитополя.

"Вчера псевдоруководитель департамента здравоохранения, которого назначили рашисты в городе Мелитополе, собрал совещание и сказал всем коллаборантам подготовить продукты питания, подготовить воду, заклеить окна. Это четкий сингал, что рашисты готовятся к боевым действиям в городе Мелитополе", — заявил он.

Мэр города добавил, что российские войска не выпускают людей из города, чтобы потом прикрываться ими во время боестолкновений с украинской армией.

Напомним, 12 июля Иван Федоров рассказал, что жителей города держат в заложниках, чтобы помешать атакам ВСУ. По его словам, ВС РФ прикрываются мирными жителями, чтобы украинские военные не могли наносить удары по военным базам россиян, а также ищут помощников украинской армии.

13 июля в Запорожской ОВА рассказали, что в регионе в "геометрической прогрессии" увеличивается количество дезертиров в ВС РФ, их разыскивает ФСБ. По данным ГУР, россияне опасаются новых ударов артиллерией со стороны украинских военных.