Разыскиваются ФСБ: в Запорожской области увеличивается количество дезертиров в ВС РФ, — ГУР

Российские военные опасаются новых артиллерийских ударов со стороны ВСУ, поэтому во вражеских подразделениях количестве дезертиров растет в "геометрической прогрессии". Они прячутся в подвалах и заброшенных зданиях.

Среди российских военных, которые находятся на позициях в Запорожской области, растет количество дезертиров в "геометрической прогрессии" и уже составляет 60 человек. Их разыскивают подразделения Федеральной службы безопасности России. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация со ссылкой на украинскую разведку.

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"По информации украинской разведки, подразделения ФСБ России осуществляют поиск дезертиров из состава оккупационных войск на территории временно оккупированной Запорожской области", — сказано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что причиной увеличения побегов из подразделений ВС РФ среди российских военных является угроза артиллерийских ударов со стороны ВСУ по объектам, где сосредоточены оккупанты и их войска.

Российские дезертиры прячутся в подвалах, в заброшенных и уничтоженных зданиях, пытаясь найти способ вернутся на родину.

"Указанные лица скрываются в подвалах, заброшенных и разрушенных зданиях, ища любого способа покинуть территорию Украины, не зная, что единственным для них способом вернуться домой — это сдаться в плен Вооруженным силам Украины", — заявили в Запорожской ОВА.

Напомним, 7 июля в Запорожской ОВА сообщали, что на оккупированные территории региона приехали представители ФСБ расследовать факт дезертирства 30 российских военных. Среди оккупантов началась паника после поражения украинской армией военных объектов.

3 июля ВСУ нанесли 30 ударов по военной базе российских военных в оккупированном Мелитополе Запорожской области, она была уничтожена. По словам мэра города Ивана Федорова, тогда было ликвидировано более 200 оккупантов, склады с боеприпасами и казармы.