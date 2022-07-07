В Запорожскую область приехали из ФСБ расследовать факт дезертирства 30 военных РФ, — ГУР

Среди российских военных началась паника после поражения украинской армией вражеских военных объектов, поэтому оккупанты массово покидают склады и базы хранения вооружения и техники, опасаясь новых ударов.

Недавно на временно оккупированные территории Запорожской области приехали представители Федеральной службы безопасности РФ с заданием провести поисковые действия по факту дезертирства 30 российских военных. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация со ссылкой на украинскую разведку.

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По информации ГУР, в российской армии началась паника после поражения украинской армией военных объектов ВС РФ с помощью высокоточного вооружения в Запорожской области. Военные РФ массово покидают склады и базы хранения вооружения и техники, опасаясь новых ударов ВСУ с помощью ракетных установок Himars.

Напомним, 3 июля украинские военные нанесли 30 ударов и уничтожили военную базу оккупантов в Мелитополе Запорожской области. Это одна из четырех российских баз в городе.

Мэр города Иван Федоров рассказал, что в результате успешной атаки ВСУ было уничтожено более 200 оккупантов, склады с боеприпасами и казармы.

В то же время в СМИ сообщают, что россияне превратили Запорожскую АЭС в Энергодаре в военную базу и используют ее в качестве щита. Таким образом ВС РФ могут безнаказанно обстреливать с территории объекта позиции украинских военных, не боясь получить огневую атаку в ответ.