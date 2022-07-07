У Запорізьку область приїхали з ФСБ розслідувати факт дезертирства 30 військових РФ, — ГУР

Серед російських військових почалася паніка після ураження українською армією ворожих військових об'єктів, тому окупанти масово залишають склади та бази зберігання озброєння та техніки, побоюючись нових ударів.

Нещодавно на тимчасово окуповані території Запорізької області приїхали представники Федеральної служби безпеки РФ із завданням провести пошукові дії за фактом дезертирства 30 російських військових. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація з посиланням на українську розвідку.

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За інформацією ГУР, у російській армії розпочалася паніка після ураження українською армією військових об'єктів ЗС РФ за допомогою високоточного озброєння у Запорізькій області. Військові РФ масово залишають склади та бази зберігання озброєння і техніки, побоюючись нових ударів ЗСУ за допомогою ракетних установок Himars.

Нагадаємо, 3 липня українські військові завдали 30 ударів та знищили військову базу окупантів у Мелітополі Запорізької області. Це одна з чотирьох російських баз у місті.

Мер міста Іван Федоров розповів, що внаслідок успішної атаки ЗСУ було знищено понад 200 окупантів, склади з боєприпасами та казарми.

Водночас у ЗМІ повідомляють, що росіяни перетворили Запорізьку АЕС в Енергодарі на військову базу і використовують її як щит. Так, ЗС РФ можуть безкарно обстрілювати з території об'єкта позиції українських військових, не боячись отримати вогневу атаку у відповідь.