Розшукуює ФСБ: у Запорізькій області збільшується кількість дезертирів у ЗС РФ, — ГУР
Російські військові побоюються нових артилерійських ударів з боку ЗСУ, тому у ворожих підрозділах кількість дезертирів зростає в "геометричній прогресії". Вони ховаються в підвалах та занедбаних будинках.
Серед російських військових, які перебувають на позиціях у Запорізькій області, зростає кількість дезертирів у "геометричній прогресії" та вже становить 60 осіб. Їх розшукують підрозділи Федеральної служби безпеки Росії. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація з посиланням на українську розвідку.
"За інформацією української розвідки, підрозділи ФСБ Росії здійснюють пошук дезертирів зі складу окупаційних військ на території тимчасово окупованої Запорізької області", — йдеться в повідомленні.
У відомстві розповіли, що причиною збільшення втікачів із підрозділів ЗС РФ серед російських військових є загроза артилерійських ударів з боку ЗСУ по об'єктах, де зосереджені окупанти та їхні війська.
Російські дезертири ховаються в підвалах, у занедбаних та знищених будинках, намагаючись знайти спосіб повернуться на батьківщину.
"Вказані особи ховаються в підвалах, занедбаних та зруйнованих будинках, шукаючи будь-якого способу залишити територію України, не знаючи, що єдиним для них способом повернутися додому — це здатися в полон Збройним Силам України", — заявили в Запорізькій ОВА.
Нагадаємо, 7 липня в Запорізькій ОВА повідомляли, що на окуповані території регіону приїхали представники ФСБ розслідувати факт дезертирства 30 російських військових. Серед окупантів розпочалася паніка після уураження українською армією військових об'єктів.
3 липня ЗСУ завдали 30 ударів по військовій базі російських військових в окупованому Мелітополі Запорізької області, її знищено. За словами мера міста Івана Федорова, тоді ліквідували понад 200 окупантів, склади з боєприпасами та казарми.