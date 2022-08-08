"Получили билеты на концерт Кобзона": ВСУ уничтожили в Мелитополе более 100 военных РФ

Ракеты выпустили по пунктам дислокации врага на промышленных площадках. По словам мэра Ивана Федорова, накануне российские военные перевезли значительную часть ПВО в Херсон.

Вооруженные силы Украины ночью 8 августа ударили по оккупированному Мелитополю из реактивных систем залпового огня HIMARS, уничтожено более 100 российских военных. Об этом написал в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

ВСУ нанесли огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупантов на промышленных площадках в разных районах города. Федоров заявил об уничтожении большого количества военной техники врага.

"Более 100 российских солдат, которые в эту ночь находились во временных казармах, получили билеты на концерт Кобзона, а их родители уже выбирают модель и цвет автомобиля Lada", – добавил мэр города.

[ + – ] Сообщение мэра Мелитополя Ивана Федорова об успешной ночной атаке ВСУ

Федоров подчеркнул, что на прошлой неделе ВС РФ перевезли значительную часть ПВО из Мелитополя в Херсон. Атака ВСУ этой ночью показала неспособность вражеских подразделения ПВО отражать удары систем HIMARS, заметил он.

"Ослабление системы ПВО создает необходимые предпосылки для успешного контрнаступления на мелитопольском направлении", – заключил градоначальник.

Взрывы в Мелитополе – по каким районам были удары

Мощные взрывы в Мелитополе ночью, по информации местного издания "РИА-Мелитополь", слышали жители соседних сел. Журналисты сообщили о прилетах по аэродрому и в нижней части города – заводу "Рефма", где находилась база армии РФ.

"После взрывов началась стрельба в районе бывшего ПТУ 24 (бульвар 30-летия Победы). Оккупанты палят в небо. Дома от взрывов дрожали в микрорайоне, в центре и в Семеновке", – говорили очевидцы.

[ + – ] захватчики начали готовиться в Мелитополе к так называемому референдуму Фото: Getty Images

Районы Юровка и Новый Мелитополь остались без электричества после взрывов.

Российские пропагандисты утверждают, что все ракеты HIMARS сбила российская ПВО. "РИА Новости" пишет про обстрел города в 0:30 ночи.

Корреспондент агентства подсчитал, что по городу выпустили 2 ракеты, в районе железнодорожного вокзала после этого пропало электричество.

Напомним, что захватчики начали готовиться в Мелитополе к так называемому референдуму. Вооруженные люди ходят по квартирам и записывают личные данные людей. Россияне говорят о трех датах "референдума": 11, 12 и 21 сентября.

С конца июля наблюдается активная переброска вооружения российскими войсками в южном направлении в сторону Херсона через Мелитополь. В колоннах были замечены грузовики с флагом СССР и символом "О" – так маркируют технику из Беларуси.