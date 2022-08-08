"Отримали квитки на концерт Кобзона": ЗСУ знищили в Мелітополі понад 100 військових РФ

Ракети випустили по пунктах дислокації ворога на промислових майданчиках. За словами мера Івана Федорова, напередодні російські військові перевезли значну частину ППО в Херсон.

Збройні сили України вночі 8 серпня вдарили по окупованому Мелітополю з реактивних систем залпового вогню HIMARS, знищено понад 100 російських військових. Про це написав у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

ЗСУ завдали вогневої поразки по пунктах тимчасової дислокації окупантів на промислових майданчиках у різних районах міста. Федоров заявив про знищення великої кількості військової техніки ворога.

"Понад 100 російських солдатів, які цієї ночі перебували в тимчасових казармах, отримали квитки на концерт Кобзона, а їхні батьки вже обирають модель і колір автомобіля Lada", — додав мер міста.

[ + – ] Повідомлення мера Мелітополя Івана Федорова про успішну нічну атаку ЗСУ

Федоров наголосив, що минулого тижня ЗС РФ перевезли значну частину ППО з Мелітополя в Херсон. Атака ЗСУ цієї ночі показала нездатність ворожих підрозділів ППО відбивати удари систем HIMARS, зауважив він.

"Ослаблення системи ППО створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на мелітопольському напрямі", — наголосив градоначальник.

Вибухи в Мелітополі — по яких районах були удари

Потужні вибухи в Мелітополі вночі, за інформацією місцевого видання "РІА-Мелітополь", чули мешканці сусідніх сіл. Журналісти повідомили про прильоти аеродромом і в нижній частині міста — заводу "Рефма", де перебувала база армії РФ.

"Після вибухів почалася стрілянина в районі колишнього ПТУ 24 (бульвар 30-річчя Перемоги). Окупанти палять у небо. Будинки від вибухів тремтіли в мікрорайоні, в центрі та в Семенівці", — говорили очевидці.

[ + – ] Загарбники почали готуватися в Мелітополі до так званого референдуму Фото: Getty Images

Райони Юрівка та Новий Мелітополь залишилися без електрики після вибухів.

Російські пропагандисти стверджують, що всі ракети HIMARS збили російські ППО. "РІА Новини" пише про обстріл міста о 0:30 ночі.

Кореспондент агентства підрахував, що по місту випустили 2 ракети, в районі залізничного вокзалу після цього зникла електрика.

Нагадаємо, що загарбники почали готуватися в Мелітополі до так званого референдуму. Озброєні люди ходять по квартирах і записують особисті дані людей. Росіяни говорять про три дати "референдуму": 11, 12 та 21 вересня.

Із кінця липня спостерігається активне перекидання озброєння російськими військами в південному напрямку в бік Херсона через Мелітополь. У колонах були помічені вантажівки з прапором СРСР і символом "О" — так маркують техніку з Білорусі.