Окупанти перекидають білоруську техніку в бік Херсона через Мелітополь (відео)

Як повідомляють місцеві журналісти, рух бойових машин із символами Z і V значно збільшився в останні три дні. Ймовірно, нову техніку перекидають із території Білорусі.

Російські війська розпочали активне перекидання озброєння у південному напрямку в бік Херсона через окупований Мелітополь. Про це повідомляє українське видання "Ріа Мелітополь".

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Як повідомляють журналісти, ймовірно, техніку переміщують із території Білорусі.

Рух бойових машин із символами Z і V значно збільшився в останні три дні. Учора, 27 липня, в окупованому Мелітополі також зафіксували перекидання техніки з новими для України тактичними знаками О. За даними журналістів, таким символом маркують техніку з Білорусі.

"Для того, щоб городяни не могли передати дані, загарбники глушать зв'язок", — уточнює регіональне видання.

У колоні військової техніки їдуть вантажівки з прапором СРСР і символом О, танки та бронетранспортери з триколором.

Нагадаємо, наразі Херсон фактично відрізаний від решти окупованих Росією територій. Зараз на західному березі Дніпра перебуває 49-а армія РФ, яку Міноборони Великобританії називає вкрай уразливою. Водночас ЗСУ створили плацдарм для наступу на північ від Херсона.

Раніше Фокус повідомив, що ЗСУ звільнили два населені пункти в Херсонській області. За допомогою авіації українські військові також уразили чотири опорні пункти росіян, що допомогло їм звільнити окуповані території.