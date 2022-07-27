ЗСУ звільнили два населені пункти в Херсонській області, — ОК "Південь" (карта)

За допомогою авіації українські військові також уразили чотири опорні пункти росіян, що допомогло їм звільнити окуповані території.

Збройні сили України звільнили та зачистили ще два населені пункти в Херсонській області. Цього разу їм вдалося вибити російську армію із сіл Андріївка та Лозове. Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь".

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Як повідомили у відомстві, українські війська завдали 4 ударів по армії Росії за допомогою штурмової авіації, бомбардувальників і гелікоптерів. Унаслідок чого було уражено чотири опорні пункти ЗС РФ у районі Білогірки та Благодатного, а також звільнено Андріївку.

"Так, Андріївка звільнена й остаточно зачищена від російських окупаційних військ", — розповіли в командуванні.

Лозове було також звільнено та зачищено, проте кількома днями раніше.

Обидва населені пункти знаходяться поблизу адміністративного кордону з Миколаївською областю.

[ + – ] Звільнені населені пункти

Нагадаємо, 26 липня мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що російські війська стягують важку військову техніку в окупований Херсон із Запорізької області. За його словами, це пов'язано з тим, що ЗСУ готуються до наступу.

25 липня українські сили знищили пункт управління десантно-штурсових військ РФ та склад із боєприпасами в районі села П'ятихатки Херсонської області. ЗСУ також завдали шість ударів по опорних пунктах і місцях скупчення озброєння та техніки ЗС РФ.

24 липня армія України вдарила та знищила опорний пункт росіян і два склади з боєприпасами російської армії на півдні України.

Як розповів херсонський депутат облради Сергій Хлань, переломний момент у битві за Херсонську область вже стався на користь ЗСУ. Він вважає, що регіон буде звільнено до вересня.