ВСУ освободили два населенных пункта в Херсонской области, — ОК "Юг" (карта)

С помощью авиации украинские военные также поразили четыре опорных пункта россиян, что помогло им освободить оккупированные территории.

Вооруженные силы Украины освободили и зачистили еще два населенных пункта в Херсонской области. В этот раз им удалось выбить российскую армию из сел Андреевка и Лозовое. Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг".

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Как сообщили в ведомстве, украинские войска нанесли 4 удара по армии России с помощью штурмовой авиации, бомбардировщиков и вертолетов. В результате чего были поражены четыре опорных пункта ВС РФ в районе Белогорки и Благодатного, а также освобождена Андреевка.

"Таким образом, Андреевка освобождена и окончательно зачищена от российских оккупационных войск", — рассказали в командовании.

Лозовое было также освобождено и зачищено, однако несколькими днями ранее.

Оба населенных пункта находятся вблизи административной границы с Николаевской областью.

[ + – ] Освобожденные населенные пункты

Напомним, 26 июля мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что российские войска стягивают тяжелую военную технику в оккупированный Херсон из Запорожской области. По его словам, это связанно с тем, что ВСУ готовятся к наступлению.

25 июля украинские силы уничтожили пункт управления десантно-штурсовых войск РФ и склад с боеприпасами в районе села Пятихатки Херсонской области. ВСУ также нанесли шесть ударов по опорных пунктах и местах скопления вооружения и техники ВС РФ.

24 июля армия Украины ударила и уничтожила опорный пункт россиян и два склада с боеприпасами российской армии на юге Украины.

Как рассказал херсонский депутат облсовета Сергей Хлань, переломный момент в битве за Херсонскую область уже произошел в пользу ВСУ. Он считает, что регион будет освобожден до сентября.