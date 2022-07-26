ВСУ уничтожили пункт управления десантно-штурмовых войск РФ в Херсонской области, — ОК "Юг"

Украинские военные также нанесли шесть ударов по опорных пунктах, местах скопления вооружения и техники ВС РФ и уничтожили их склад боеприпасов.

Авиация Вооруженных сил Украины 25 июля нанесла семь авиаударов по местам дислокации и разворачивания подразделений российской армии на юге Украины. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

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По данным ведомства, шесть ударов пришлось по опорных пунктах, местах скопления вооружения и техники, а также по командно-наблюдательному пункту россиян в Бериславском и Херсонском районах области. Кроме того, был уничтожен пункт управления 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады армии РФ и их склад боеприпасов в районе села Пятихатки Херсонской области.

В результате ударов ВСУ были ликвидированы 48 российских военных, уничтожено 4 танка Т-72, самоходную артиллерийскую установку, а также 3 единицы бронированной и 3 единицы автомобильной техники.

В то же время российские войска нанесли три удара: с помощью самолета было выпущено 2 ракеты Х-59 по Николаевской области. Одна крылатая ракета попала вблизи Большого Артакового, вторая — по окрестностям Калуги. Также двумя вертолетами Ка-52 были атакованы Новогригоровка и Андреевка Херсонской области. Как утверждают в командовании, потерь в результате ударов нет.

Сообщается, что российские войска продолжают держаться за укрепленные рубежи обороны и пытаются подтянуть резервы живой силы и техники из Крыма. Кроме того, оккупанты пытались наступать в направлении Ищенки и Белогоровки Херсонской области, однако понесли потери и отступили.

Напомним, 25 июля в оперативном командовании "Юг" рассказали, что ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт и склады с боеприпасами ВС РФ на юге Украины. За сутки украинские бойцы отработали 190 огневых задач и уничтожили 66 россиян.

В Институте изучения войны подчеркнули, что украинская армия повредила все три моста в Херсон, которые российские войска использовали для своих целей. А херсонский депутат облсовета Сергей Хлань рассказал, что переломный момент в пользу ВСУ в битве за Херсонскую область настал и украинские военные освободят регион до сентября.