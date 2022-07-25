ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт и склады с боеприпасами ВС РФ на юге, — ОК "Юг"

Российские войска пытались наступать на двух направлениях в Херсонской области, однако успеха не добились и отошли.

За последние сутки ракетно-артиллерийские подразделения вооруженных сил Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт и два склада с боеприпасами российской армии на юге Украины. Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг".

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По информации ведомства, обстановка на Южнобужском направлении остается динамической, однако развитие ситуации контролируют силы обороны Украины.

Российские войска продолжают вести боевые действия на рубежах линии фронта. Также оккупанты пытались наступать в Бериславском районе Херсонской области на двух паралельных направлениях силами с помощью двух ротных тактических групп, чтобы возобновить тактическое положение. Однако успеха не добились и отошли.

24 июля украинская авиация атаковала 5 опорных пунктов российской армии в Херсонской области. В командовании рассказали, что пара самолетов штурмовой авиации и бомбардировщики ВСУ нанесли удары по трем российским опорным пунктам в Бериславском районе. Пара вертолетов Ми-8 и Ми-24 отработали по еще двум вражеским целям в Херсонском районе.

Однако два российских Ми-8 атаковали село Ольгино Херсонской области, а позже — Андреевку. Потерь в украинской армии нет, а вражеские вертолеты отошли на исходные позиции.

За последние сутки украинские военные на южном направлении отработали 190 огневых задач. В результате чего были уничтожены 66 российских военных, пять танков ВС РФ, две самоходных гаубицы "Гвоздика", противотанковый ракетный комплекс Фагот, три бронированных и девять единиц автомобильной техники.

Напомним, 24 июля депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что переломный момент в битве за Херсонскую область уже настал в пользу ВСУ. По его словам, регион будет точно освобожден к сентябрю, а стратегические шаги в его деоккупации украинская армия уже совершает.

23 июля стало известно, что ВСУ взяли под огневой контроль Антоновский мост в Херсоне. ВС РФ находятся под сильным давлением, понимая, что могут быть окружены и уничтожены.