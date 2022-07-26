ЗСУ знищили пункт управління десантно-штурмових військ РФ у Херсонській області, — ОК "Південь"

Українські військові також завдали шість ударів по опорних пунктах, місцях скупчення озброєння та техніки ЗС РФ та знищили їхній склад боєприпасів.

Авіація Збройних Сил України 25 липня завдала сім авіаударів по місцях дислокації та розгортання підрозділів російської армії на півдні України. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.

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За даними відомства, шість ударів припало по опорних пунктах, місцях скупчення озброєння та техніки, а також по командно-спостережному пункту росіян у Бериславському та Херсонському районах області. Крім того, знищено пункт управління 11-ї окремої десантно-штурмової бригади армії РФ та їхній склад боєприпасів у районі села П'ятихатки Херсонської області.

Внаслідок ударів ЗСУ ліквідовано 48 російських військових, знищено 4 танки Т-72, самохідну артилерійську установку, а також 3 одиниці броньованої та 3 одиниці автомобільної техніки.

Водночас російські війська завдали трьох ударів: за допомогою літака випущено 2 ракети Х-59 по Миколаївській області. Одна крилата ракета влучила поблизу Великого Артакового, друга — по околицях Калуги. Також два гелікоптери Ка-52 атакували Новогригорівку та Андріївку Херсонської області. Як стверджують у командуванні, втрат від ударів немає.

Повідомляється, що російські війська продовжують триматися за укріплені рубежі оборони та намагаються підтягнути резерви живої сили та техніки з Криму. Крім того, окупанти намагалися наступати у напрямку Іщенки та Білогорівки Херсонської області, проте зазнали втрат і відступили.

Нагадаємо, 25 липня в оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ЗСУ знищили командно-спостережний пункт та склади з боєприпасами ЗС РФ на півдні України. За добу українські бійці відпрацювали 190 вогневих завдань та знищили 66 росіян.

В Інституті вивчення війни наголосили, що українська армія пошкодила всі три мости в Херсоні, які російські війська використовували для своїх цілей. А херсонський депутат облради Сергій Хлань розповів, що переломний момент на користь ЗСУ у битві за Херсонську область настав і українські військові звільнять регіон до вересня.