Херсон фактично відрізаний від решти окупованих територій РФ, — розвідка Британії

Зараз на західному березі Дніпра знаходиться 49-а армія РФ і вона дуже вразлива. Тим часом ЗСУ створили плацдарм для наступу на північ від Херсона.

Контрнаступ української армії в Херсонській області набирає обертів. Збройні сили України, ймовірно, створили плацдарм для наступу від річки Інгулець, яка створює північний кордон з окупованим Росією Херсоном. Про це повідомляють у розвідці Великої Британії.

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За даними британських розвідників, зараз Херсон фактично відрізано від інших окупованих територій російськими військами. Фахівці зазначають, що втрата міста росіянами підірве всі спроби РФ намалювати окупацію як успіх.

Українська армія використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три мости через Дніпро, які Росія використала для постачання.

Один із них — кілометровий Антонівський міст у Херсоні, по якому ЗСУ вдарили 27 липня. Швидше за все, він непридатний для використання.

У Міноборони Британії розповіли, що зараз на західному березі Дніпра знаходиться 49 армія РФ і вона дуже вразлива.

Нагадаємо, 28 липня в Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська мають ресурси для наступу на двох напрямках на Донбасі. Після закінчення оперативної паузи ЗС РФ не змогли утримати попередні темпи наступу. Ймовірно, їхні атаки досягнуть кульмінації до захоплення якихось великих міських районів України.

27 липня ЗСУ вдарили по Антонівському мосту в Херсоні, після чого окупанти закрили його для в'їзду. В окупаційній адміністрації стверджують, що міст не зруйнований, але в "ньому додалося дірок". Також окупанти вважають, що це не допоможе в контрнаступі української армії.

Крім того, ЗСУ завдали удару двома ракетами по залізничному мосту, розташованому недалеко від Антонівського.