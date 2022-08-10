За словами мера міста, українські партизани полюють на всіх причетних до організації псевдореферендуму в Запорізькій області. Росіяни намагаються заманити людей на голосування пропагандистськими акціями за участю пенсіонерів.

У тимчасово окупованому Мелітополі вночі 10 серпня стався вибух біля штабу Російської пропрезидентської партії "Единая Россия". Про це повідомило у Telegram Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України (ЗСУ).

За даними військових, біля штабу партії окупанти готувалися до так званого референдуму.

"Знову хтось покурив у недозволеному місці", — не без іронії повідомило Управління.

Мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону уточнив, що штаб "Единой России" приблизно о 22:00 атакували сили опору та партизани. Вибух пошкодив фасад штабу, жертв і постраждалих не було, пише місцеве агентство "РИА Мелитополь".

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"Сьогодні пекельна ніч для ворогів на території Мелітополя — третя поспіль. Є конкретні заяви про те, що оголошено полювання на всіх причетних до псевдореферендуму на тимчасово окупованій частині території Запорізької області", — заявив градоначальник.

Партизани, за словами Федорова, обов'язково виступлять проти "референдуму" та зроблять усе, щоб він не відбувся. Федоров розповів про пропагандистські схеми, які загарбники готують до "референдуму".

"Учора на територію Мелітополя заїхав автобус із минулого, він був забитий 30 бабулями, які гастролювали по 4 районах міста. Виходили, ставали в черги і знімали пропагандистську картинку — як їм подобається російський Мелітополь", — пояснив мер.

Окупанти, за словами Федорова, зізналися в нездатності провести масовий псевдореферендум у день єдиного голосування. Росіяни ходитимуть по домівках зі скриньками для голосування та автоматниками, зазначив він.

Взяття Мелітополя обернеться катастрофою

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі з адвокатом Марком Фейгіним зазначив, що ЗС РФ не знають, де ЗСУ перейдуть у контрнаступ на півдні та будуть дуже здивовані.

Російські військові задумали на півдні стратегічну оборонну операцію, тому що ця частина фронту — найвразливіша.

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"Взяття Мелітополя — зруйнується все. Оборона Херсона, оборона Криму та оборона Мелітополя. І все, це катастрофа, повна і беззастережна", — заявив Арестович.

На його думку, втрата контролю над Мелітополем — це катастрофа для російської "спецоперації" та всього путінського режиму. Після успішних ударів ЗСУ по складах із боєприпасами та систем ППО ворожа армія зіткнеться з колосальними проблемами в обороні, переконаний Арестович.

Нагадаємо, що вночі 8 серпня ЗСУ вдарили по окупованому Мелітополю з РСЗВ HIMARS і вбили понад 100 загарбників.

Фокус уже писав про підготовку в Мелітополі до так званого референдуму. Окупанти почали ходити по квартирах і збирати особисті дані.

Російська армія 15 липня почала відводити техніку з Мелітополя у бік Азовського узбережжя, побоюючись ударів ЗСУ. Іван Федоров каже, що віра загарбників в утримання Мелітополя поступово зникає.