Земля горітиме під окупантами: у центрі Мелітополя пролунав вибух, – мер

За даними місцевих видань, вибух пролунав близько 11 ранку поряд із комендатурою російських окупантів.

У центрі окупованого Мелітополя пролунав вибух поряд з однією з комендатур ЗС РФ. Про це повідомив мер міста Іван Федоров у телеграм-каналі.

Біля однієї із комендатур російських військ у Мелітополі пролунав потужний вибух. Як повідомив мер, наразі очікуються подробиці про втрати серед окупантів.

"Земля горітиме під окупантами — цю непохитну істину щодня доводять наші воїни у ЗСУ на півдні України", — написав Федоров.

Місцеве видання "РІА Мелітополь" повідомляє, що вибух пролунав приблизно об 11 дні. Інцидент стався поряд із зеленою поліклінікою, де знаходиться "лігво окупантів". Журналісти не відкидають, що постраждав хтось з окупаційної влади.

Нагадаємо, 16 серпня в мережі з'явився відео стан залізничного мосту в Мелітополі після його підриву партизанами. Шляхопровід просів, ним неможливо перекидати техніку.

Раніше повідомлялося про вибухи біля штабу "Єдиної Росії" у Мелітополі. Партизани полюють на всіх причетних до організації псевдореферендуму.