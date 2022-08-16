З'явилося відео стану залізничного мосту в Мелітополі після підриву партизанами

Міст просів, і тепер ним неможливо перекидати ешелони з військовою технікою та боєприпасами для постачання російських військ.

Українські партизани підірвали залізничний міст біля тимчасово окупованого Мелітополя. Місцеве видання "РІА Мелітополь" опублікувало перші кадри з місця події.

14 серпня мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що сили опору підірвали один із мостів на південно-західному напрямку з боку Криму. Він розташований між Токмаком і Мелітополем.

Сьогодні, 16 серпня, видання показало відео з пошкодженого мосту. На ньому видно, що біля мосту пошкоджено конструкцію, він суттєво просів, і по ньому більше не проїде потяг. Водночас пошкоджено одну з двох гілок. Відомо, що цей шляхопровід використовувався російськими військами для перекидання боєприпасів і військової техніки.

Окупований Мелітополь є важливим залізничним вузлом для військ РФ. ЗСУ завдають ударів по військових об'єктах ворога в місті, а партизани пошкоджують інфраструктуру, щоб ЗС РФ було складніше постачати свої сили. Зокрема, партизани підірвали штаб "Єдиної Росії" в Мелітополі, а згодом і голову мелітопольського штабу російської партії.

Нагадаємо, за даними мера, солдати ЗС РФ вивозять свої сім'ї з Мелітополя. У місті також посилюють фільтраційні заходи серед цивільного населення.

8 серпня заявлялося, що ЗСУ знищили понад 100 військових РФ, завдавши удару по дислокації ворога.