Солдати ЗС РФ вивозять свої сім'ї з Мелітополя, — мер

На тлі втечі загарбників, за словами Івана Федорова, в місті посилилася фільтрація цивільних.

Військовослужбовці ЗС РФ вивозять свої сім'ї із тимчасово окупованого Мелітополя. Цю інформацію озвучив мер непідконтрольного Києву міста Іван Федоров.

За його словами, після успішних ударів Збройних Сил України мостами в окупованому Херсоні зафіксовано "міграцію" російських військовослужбовців з обласного центру до Мелітополя.

Водночас, як стверджує Федоров, солдати ЗС РФ також починають вивозити свої сім'ї із захопленого міста Запорізької області.

"Після того, як партизани та ЗСУ активно відпрацювали протягом останнього тижня, військовослужбовці ЗС РФ вивозять свої сім'ї з Мелітополя. Але є й погана новина для наших мешканців. Наразі проводиться масштабна фільтрація — у будинках та на вулицях окупанти розпочали фільтрації. Міграція військових як з Херсона до Мелітополя, так і вивезення їхніх сімей з Мелітополя кудись є далеко", — додав Іван Федоров, коментуючи ситуацію в окупованому місті.

Міський голова також зазначив, що терор щодо мирного населення в Мелітополі здійснюють представники ФСБ, Служби зовнішньої розвідки РФ, ГРУ, поліції, Росгвардії, а також "кадировці". Підсумовуючи Іван Федоров додав, що заручниками окупантів залишаються близько 70 тисяч цивільних.

Нагадаємо, раніше керівництво Херсонської ОВА повідомляло про втечу командування ЗС РФ з обласного центру. Військова адміністрація стверджує, що плани Кремля на півдні України провалилися і після точкових ударів ЗСУ у окупантів не залишилося безпечних маршрутів для постачання військ зброєю, військовою технікою та продовольством.

Також Фокус у своїй статті детально розповідав, як ЗСУ звільнятимуть Херсон і які існують слабкі місця в обороні ЗС РФ.