Солдаты ВС РФ вывозят свои семьи из Мелитополя, — мэр

На фоне бегства захватчиков, по словам Ивана Федорова, в городе усилилась фильтрация гражданских.

Военнослужащие ВС РФ вывозят свои семьи из временно оккупированного Мелитополя. Эту информацию озвучил мэр неподконтрольного Киеву города Иван Федоров.

По его словам, после успешных ударов Вооруженных сил Украины по мостам в оккупированном Херсоне зафиксирована "миграция" российских военнослужащих из областного центра в Мелитополь.

Вместе с этим, как утверждает Федоров, солдаты ВС РФ также начинают вывозить свои семьи из захваченного города Запорожской области.

"После того, как партизаны и ВСУ активно отработали в течение последней недели, военнослужащие ВС РФ вывозят свои семьи из Мелитополя. Но есть и плохая новость для наших жителей. Сейчас проводится масштабная фильтрация — в домах и на улицах оккупанты начали фильтрации. Миграция военных как с Херсона в Мелитополь, так и вывоз их семей из Мелитополя куда-то далеко есть", — добавил Иван Федоров, комментируя ситуацию в оккупированном городе.

Городской голова также отметил, что террор в отношении мирного населения в Мелитополе осуществляют представители ФСБ, Службы внешней разведки РФ, ГРУ, полиции, Росгвардии, а также "кадыровцы". Подытоживая, Иван Федоров добавил, что заложниками оккупантов остаются около 70 тысяч гражданских.

Напомним, ранее руководство Херсонской ОВА сообщало о бегстве командования ВС РФ из областного центра. Военная администрация утверждает, что планы Кремля по югу Украины провалились и после точечных ударов ВСУ у оккупантов не осталось безопасных маршрутов для снабжения войск оружием, военной техникой и продовольствием.

Также Фокус в своей статье детально рассказывал, как ВСУ будут освобождать Херсон и какие существуют слабые места в обороне ВС РФ.