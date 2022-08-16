Появилось видео состояния ж/д моста в Мелитополе после подрыва партизанами

Мост просел и теперь по нему невозможно перебрасывать эшелоны с военной техникой и боеприпасами для снабжения российских войск.

Украинские партизаны подорвали железнодорожный мост возле временно оккупированного Мелитополя. Местное издание "РИА Мелитополь" опубликовало первые кадры с места происшествия.

14 августа мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что силы сопротивления подорвали один из мостов на юго-западном направлении со стороны Крыма. Он расположен между Токмаком и Мелитополем.

Сегодня, 16 августа издание показало видео с поврежденного моста. На нем видно, что у моста повреждена конструкция, он существенно просел и по нему больше не проедет состав поезда. Вместе с тем повреждена одна из двух веток. Известно, что данный путепровод использовался российскими войсками для переброски боеприпасов и военной техники.

Оккупированный Мелитополь является важным железнодорожным узлом для войск РФ. ВСУ наносят удары по военным объектам врага в городе, а партизаны повреждают инфраструктуру, чтобы ВС РФ было сложнее снабжать свои силы. В частности, партизаны подорвали штаб "Единой России" в Мелитополе, а затем и главу мелитопольского штаба российской партии.

Напомним, по данным мэра, солдаты ВС РФ вывозят свои семьи из Мелитополя. В городе также усиливается фильтрационные меры для среди гражданского населения.

8 августа заявлялось, что ВСУ уничтожили более 100 военных РФ нанеся удар по дислокации врага.