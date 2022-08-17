"Россияне могут страдать, как никто другой", – заявил Шойгу перед войной

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что в феврале он предупредил своего российского коллегу о возможных санкциях и сопротивлении вторжению Киева, на что тот сказал, что РФ и Украина — это одна страна, а его мать — украинка.

В преддверии полномасштабного вторжения российских войск в Украину глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в беседе со своим британским коллегой Беном Уоллесом высказался о том, что россияне могут терпеть страдания, как никто другой. Такое заявление было сделано после слов британца о будущих санкциях. Об этом сообщает The Washington Post.

Уоллес ездил в РФ 11 февраля, когда западные разведки заявляли о неизбежности российского вторжения в Украину. Он сказал Шойгу, что Украина будет сопротивляться, на что россияне не ответил, что его мать — украинка, и что это "часть одной страны".

"Мы можем претерпевать страдания, как никто другой", — заявил Шойгу в ответ на слова Уоллесе о грядущих санкциях. Британский министр также сказал, что ему бы не хотелось, чтобы кто-то пострадал, а конце разговора Шойгу добавил, что Россия вообще-то не планирует вторгаться в Украину.

Ранее Фокус сообщал, что в центре Мелитополя прогремел взрыв. Местная пресса сообщает, что взрывы были слышны примерно в 11 утра возле комендатуры российских оккупантов.

Напомним о вкладе в усиление ВСУ Скандинавских стран. На фоне помощи Великобритании, США и Германии, меньше сообщается о поставках вооружений из Финляндии, Швеции и Норвегии, которые также оказывают военную поддержку Украине.