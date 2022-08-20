Неприемлемые условия для РФ: Шойгу придумал новые причины вторжения в Украину

Российский министр обороны выступил на "международном антифашистском конгрессе", в ходе которого рассказал про "кричащие преступления" на Донбассе и курс нашей страны в НАТО.

Министр обороны России Сергей Шойгу на первом Международном антифашистком конгрессе назвал новые причины, почему ВС РФ вторглись в Украину. Об этом сообщает "РИА Новости".

Украинское руководство, по словам Шойгу создало неприемлемые условия для безопасности России. В течении 8 лет "киевский режим" якобы совершал кричащие преступления против граждан "Л/ДНР". Министр назвал такие причины решения начать "спецоперацию":

преступления против граждан "Л/ДНР"

освоение украинской территории НАТО

Киев взял курс на вступление в НАТО

Поэтому по мнению Шойгу, Путин принял единственно верное решение — начать вторжение в Украину. Также министр обороны РФ заявил, что многие жители Украины не приняли "реабилитацию нацизма", в том числе жители Донбасса. Они не стали "потакать правящему режиму в его нацистских устремлениях".

Откуда взялась фраза о "8 годах издевательств"?

Фраза о "8 лет издевательств" прозвучала из уст президента РФ Владимира Путина. Этот тезис был озвучен в ходе видеообращения о начале вторжения в Украину. Он утверждал, что "киевский режим" 8 лет совершал геноцид против жителей Донбасса. Фразу активно начали использовать российские блогеры для противопоставления антивоенным тезисам. В украинских соцсетях это стало мемом.

Отметим, в первые дни вторжения РФ в Украину президент Владимир Зеленский заявил, что Кремль атакует нашу страну не только бомбами, но и фейками. Пропагандисты и официальные лица РФ постоянно придумывают все новые истории, чтобы очернить Украину и ее армию. Поэтому отмечается важность борьбы и на информационном фронте.

Напомним, в СМИ писали, что Шойгу заявил, что россияне могут страдать, как никто другой. РФ и Украину он назвал одной страной.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что HIMARS не повлияли на ход войны в Украине. Якобы они перемалываются в боях.