"Перемалываются в боях": Шойгу заявил, что HIMARS не повлияли на ход войны в Украине

Российской армии противостоят не ВСУ, а объединенные силы Запада, тем не мене цели "спецоперации" будут достигнуты, считает министр обороны РФ.

Вооружение, поставляемое Киеву в условиях полномасштабного вторжения РФ, существенно не повлияло на ход войны — западная техника "перемалывается в боях". Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на Московской конференции по безопасности во вторник, 16 августа, передает Фокус.

"Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких уникальных беспилотников. В последнее время на роль супероружия продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы — однако и эти вооружения перемалываются в боях, существенного влияния на ситуацию они не оказали", — сказал глава Министерства обороны РФ.

По словам Шойгу, российским военным в Украине противостоят "объединенные силы Запада", а операции украинских Вооруженных сил "планируются в Вашингтоне и Лондоне". Шойгу обвинил страны Запада в предоставлении Киеву разведывательных данных и их ввод в системы оружия, в то время как ВСУ, по словам российского чиновника, рассматриваются "как расходный материал". Потери украинских защитников в ходе полномасштабной войны министр назвал "огромными".

Российский министр также указал, что, по его данным, все члены НАТО не сомневаются в том, что "цели специальной военной операции будут достигнуты" и усилия блока направлены на "продление агонии киевского режима".

"Планы Запада добиться стратегического ослабления России терпят крах. Доллар не достиг потолка в 200 рублей, как это прогнозировал президент США, российская экономика выстояла", — добавил чиновник.

Напомним, ранее в Пентагоне высоко оценили действия украинских военных в противостоянии с войсками государства-агрессора, отметив, что ВСУ удивили американских коллег во многих отношениях, несмотря на численное превосходство противника.

Бывший главарь пророссийских боевиков "ДНР" Игорь "Стрелков" Гиркин высмеял отчет Шойгу об уничтожении 6 реактивных систем залпового огня HIMARS и 200 ракет к ним, отметив, что верить министру не стоит.