"Перемелюються в боях": Шойгу заявив, що HIMARS не вплинули на перебіг війни в Україні

Російській армії протистоять не ЗСУ, а об'єднані сили Заходу, проте цілі "спецоперації" досягнуть, вважає міністр оборони РФ.

Озброєння, яке постачають Києву в умовах повномасштабного вторгнення РФ, суттєво не вплинуло на перебіг війни — західна техніка "перемелюється у боях". Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, виступаючи на Московській безпековій конференції у вівторок, 16 серпня, передає Фокус.

"Спочатку йшлося про постачання протитанкових комплексів Javelin, якихось унікальних безпілотників. Останнім часом на роль суперзброї просуваються реактивні системи залпового вогню HIMARS і далекобійні гаубиці — однак і ці озброєння перемелюються в боях, істотного впливу на ситуацію вони не мали", — сказав голова. Міністерства оборони РФ.

За словами Шойгу, російським військовим в Україні протистоять "об'єднані сили Заходу", а операції українських Збройних сил "планують у Вашингтоні та Лондоні". Шойгу звинуватив країни Заходу у наданні Києву розвідувальних даних та їх введення в системи зброї, тоді як ЗСУ, за словами російського чиновника, розглядаються "як витратний матеріал". Втрати українських захисників під час повномасштабної війни міністр назвав "величезними".

Російський міністр також зазначив, що, за його даними, всі члени НАТО не сумніваються в тому, що "цілі спеціальної військової операції досягнуть" та зусилля блоку спрямовані на "продовження агонії київського режиму".

"Плани Заходу домогтися стратегічного ослаблення Росії зазнають краху. Долар не досяг стелі 200 рублів, як це прогнозував президент США, російська економіка вистояла", — додав чиновник.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні високо оцінили дії українських військових у протистоянні з військами держави-агресора, зазначивши, що ЗСУ здивували американських колег із різних боків, попри чисельну перевагу противника.

Колишній ватажок проросійських бойовиків "ДНР" Ігор "Стрєлков" Гіркін висміяв звіт Шойгу про знищення шести реактивних систем залпового вогню HIMARS і 200 ракет до них, зазначивши, що вірити міністру не варто.