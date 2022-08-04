"Фанерному вірити — себе не поважати": Гіркін висміяв слова Шойгу про знищення HIMARS

Ексватажок бойовиків "ДНР" розповів, як його товариші побували в зоні ураження американських РСЗВ HIMARS і отримали масу вражень. Соратники терориста гинули "через одного".

Колишній ватажок проросійських бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін висміяв звіт міністра оборони Росії Сергія Шойгу про знищення шести реактивних систем залпового вогню HIMARS і 200 ракет до них. Критику слів російського міністра він опублікував у Telegram.

"Фанерний (так терорист називає Шойгу – ред.) заявив, що 6 HIMARS знищені, Пентагон спростував. Кому віримо? Нікому. Фанерному вірити — себе не поважати, а Пентагону… Ворог ніколи не визнає втрат, і це правильно", — сказав Гіркін.

Деякі товариші, за словами бойовика, побували поряд із місцями ураження РСЗВ HIMARS і були під враженнями.

"Ті, хто побував в області ураження, на жаль, вже нічого не можуть розповісти, кого безпосередньо накрили. Через одного там люди гинули. Це дуже серйозна сучасна зброя, не треба до неї ставитися легковажно", — продовжив бойовик.

Гіркін визнав, що за точністю потрапляння HIMARS набагато перевершує російські РСЗВ "Смерч", "Ураган" і "Град".

[ + – ] HIMARS набагато перевершує російські РСЗВ за влучністю Фото: ukranews.com

"Град" — це взагалі ні про що порівняно з HIMARS", — сказав він.

"Знищення" HIMARS — про що говорив Шойгу

Глава російського Міноборони 2 серпня на селекторній нараді заявив, що війська РФ знищили 6 машин HIMARS, понад 200 ракет до них і 5 пускових установок протикорабельних ракет Harpoon.

У Пентагоні назвали відомості міністра Шойгу явною брехнею. Українські військові використовують РСЗВ HIMARS із дивовижною точністю й ефективністю, завили в США.

[ + – ] Пентагон зауважив, що ЗСУ використовують HIMARS із дивовижною точністю

У Міноборони РФ раніше відзвітували про знищення заряджувальної машини для HIMARS, якої взагалі не існує. Боєкомплект американської РСЗВ завантажує установку автоматично. Вантажівки можуть підвозити блок снарядів.

Міністр оборони України Олексій Резніков 1 серпня повідомив передачу США ще 4 РСЗВ HIMARS. Загальна кількість цих машин на озброєнні ЗСУ досягла 16 штук.