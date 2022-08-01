"Звук залпу став хітом цього літа": Україна отримала ще 4 HIMARS від США

Глава Міноборони України Олексій Резніков подякував американським партнерам за нові поставки РСЗВ і додав, що ЗСУ довели, що вміють поводитися з цією зброєю.

Україна одержала від США чергову партію реактивних систем залпового вогню HIMARS. В результаті нового постачання на озброєнні українських військ виявляться ще 4 таких машини. Про це у своєму Twitter заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

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За словами чиновника, українські Збройні Сили довели, що вміють поводитися з американськими РСЗВ, а звук залпу HIMARS "став хітом цього літа на передовій".

Резніков також подякував президенту США Джо Байдену та міністру оборони Сполучених Штатів Ллойду Остіну за передачу Україні нової техніки та посилення ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні глава оборонного відомства повідомив, що німецькі системи РСЗВ MARS II вже також прибули в Україну і подякував своїй німецькій колезі Крістіне Ламбрехт.

Раніше американська влада заявила, що Сполучені Штати та їх союзники зможуть відправити Збройним Силам України 25-30 реактивних систем залпового вогню HIMARS, тоді як Резніков стверджував, що ЗСУ потребують 50 таких машин. На сьогодні в Україні є 16 РСЗВ HIMARS.

На думку ексспівробітника Пентагону Кріса Догерті, ЗСУ зможуть звільнити Херсон уже до кінця вересня, оскільки українські бійці ефективно використовують РСЗВ HIMARS для знищення складів боєприпасів та командних пунктів Росії на тимчасово окупованих територіях.

Також Фокус публікував рейтинг найкращої західної зброї, яка потрапила на озброєння ЗСУ з початку повномасштабної війни проти Росії.