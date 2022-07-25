Штати відправляють в Україну нові РСЗВ HIMARS та безпілотники, — Міноборони США (фото)

До нового пакету допомоги Україні міноборони США включили чотири додаткові системи HIMARS, а також протитанкове озброєння та запчастини.

В Україну вже прямують високомобільні артилерійські ракетні системи, боєприпаси та значна кількість безпілотних авіаційних комплексів Phoenix Ghost. Про це повідомляє міністерство оборони США.

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Черговий пакет військової допомоги Україні складається із обладнання на суму близько 175 мільйонів доларів. Всю техніку США відправляють нашій країні з власних запасів.

Відомо, що в останній пакет допомоги включено чотири додаткові системи HIMARS, додаткове протитанкове озброєння, запчастини та інше спорядження та 36 тисяч патронів калібру 105 мм.

Міністерство оборони також зобов'язалося відправити до України 580 додаткових тактичних безпілотних авіаційних комплексів Phoenix Ghost. Безпілотники спочатку закуплять у виробників та потім передадуть українським військовим.

Українці чудово використовують систему Phoenix Ghost", — сказав високопоставлений представник міністерства оборони.

[ + – ] Нова партія військової допомоги від США вже в дорозі в Україну Фото: U.S. Department of Defense

Нагадаємо, раніше голова Комітету збройних сил США стверджує, що українські військові отримають максимальну кількість американських та британських РСЗВ. Конгресмен пояснив, що у зазначеній кількості буде поєднання HIMARS, кількох британських систем MLRS та інших.

Фокус писав і про те, що міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що ЗСУ потрібно 50 РСЗВ HIMARS для ефективного стримування настання ЗС РФ. За даними міністра, якщо буде 100 РСЗВ, то українські військові проведуть ефективний контрнаступ.

Завдяки застосуванню РСЗВ HIMARS у ЗС РФ останні два тижні сильно збільшилася кількість загиблих офіцерів. Журналісти дізналися про майже 5 тис. загиблих солдатів та офіцерів до 22 липня.