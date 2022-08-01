"Звук залпа стал хитом этого лета": Украина получила еще 4 HIMARS от США

Глава Минобороны Украины Алексей Резников поблагодарил американских партнеров за новые поставки РСЗО и добавил, что ВСУ доказали, что умеют обращаться с данным оружием.

Украина получила от США очередную партию реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате новой поставки на вооружении украинских войск окажутся еще 4 таких машины. Об этом в своем Twitter заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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По словам чиновника, украинские Вооруженные силы доказали, что умеют обращаться с американскими РСЗО, а звук залпа HIMARS "стал хитом этого лета на передовой".

Резников также поблагодарил президента США Джо Байдена и министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина за передачу Украине новой техники и усиление ВСУ.

Напомним, сегодня глава оборонного ведомства сообщил, что немецкие системы РСЗО MARS II уже также прибыли в Украину, и поблагодарил свою немецкую коллегу Кристину Ламбрехт.

Ранее американские власти заявили, что Соединенные Штаты и их союзники смогут отправить Вооруженным силам Украины 25-30 реактивных систем залпового огня HIMARS, в то время как Резников утверждал, что ВСУ нуждаются в 50 таких машинах. На сегодняшний день в Украине есть 16 РСЗО HIMARS.

По мнению экс-сотрудника Пентагона Криса Догерти, ВСУ смогут освободить Херсон уже до конца сентября, так как украинские бойцы эффективно используют РСЗО HIMARS для уничтожения складов боеприпасов и командных пунктов России на временно оккупированных территориях.

Также Фокус публиковал рейтинг самого лучшего западного оружия, попавшего на вооружение ВСУ с начала полномасштабной войны против России.