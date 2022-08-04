"Фанерному верить – себя не уважать": Гиркин высмеял слова Шойгу об уничтожении HIMARS

Экс- главарь боевиков "ДНР" рассказал, как его товарищи побывали в зоне поражения американских РСЗО HIMARS и получили массу впечатлений. Соратники террориста гибли "через одного".

Бывший главарь пророссийских боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин высмеял отчет министра обороны России Сергея Шойгу об уничтожении 6 реактивных систем залпового огня HIMARS и 200 ракет к ним. Критику слов российского министра он опубликовал в Telegram.

"Фанерный (так террорист называет Шойгу – ред.) заявил, что 6 HIMARS уничтожены, Пентагон опроверг. Кому верим? Никому. Фанерному верить – себя не уважать, а Пентагону… Враг никогда не признает потерь и это правильно", – сказал Гиркин.

Некоторые товарищи, по словам боевика, побывали рядом с местами поражения РСЗО HIMARS и были под впечатлениями.

"Побывавшие в области поражения, к сожалению, уже ничего не могут рассказать, кого непосредственно накрыли. Через одного там люди гибли. Это очень серьезное современное оружие, не надо к нему относиться легкомысленно", – продолжил боевик.

Гиркин признал, что по точности попадания HIMARS намного превосходит российские РСЗО "Смерч", "Ураган" и "Град".

[ + – ] HIMARS намного превосходит российские РСЗО по точности попадания Фото: ukranews.com

"Град" – это вообще ни о чем по сравнению с HIMARS", – заключил он.

"Уничтожение" HIMARS – о чем говорил Шойгу

Глава российского Минобороны 2 августа на селекторном совещании заявил, что войска РФ уничтожили 6 машин HIMARS, более 200 ракет к ним и 5 пусковых установок противокорабельных ракет Harpoon.

В Пентагоне назвали сведения министра Шойгу явной ложью. Украинские военные используют РСЗО HIMARS с поразительной точностью и эффективностью, завили в США.

[ + – ] Пентагон заметил, что ВСУ используют HIMARS с поразительной точностью

В Минобороны РФ ранее отчитались об уничтожении заряжающей машины для HIMARS, которой вообще не существует. Боекомплект американской РСЗО загружает установка автоматически. Грузовики могут подвозить блок снарядов.

Министр обороны Украины Алексей Резников 1 августа сообщил передаче США еще 4 РСЗО HIMARS. Общее число этих машин на вооружении ВСУ достигло 16 штук.