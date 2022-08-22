Війна з Україною — погана реклама: продаж російської зброї за кордон упав у шість разів

Західні експерти впевнені, що війна проти України зіграла злий жарт із ВПК Росії: всі переконалися, наскільки російська зброя програє західній.

У Підмосков'ї завершився форум "Армія-2022", під час якого "Рособоронекспорт" уклав із закордонними замовниками два контракти на суму понад $390 млн, повідомляють російські пропагандисти з посиланням на Міноборони РФ.

Вони особливо наголошують, що в межах форуму відбулося 340 заходів, що в півтора рази більше, ніж у 2021 році, їх відвідало на 23% більше глядачів, ніж на рік раніше: 1,4 млн осіб. Проте пропагандисти промовчали про те, що продаж російської зброї скоротився вшестеро.

[ + – ] Під час форуму Росії вдалося укласти лише два контракти

У 2021 році генеральний директор "Рособоронекспорту" Олександр Міхєєв заявляв, що за підсумками форуму вдалося укласти 20 контрактів на суму, що перевищує 2 млрд євро.

Чому російську зброю не хочуть купувати?

Колишній посол США, а нині президент Wilson Center Марк Грін у коментарі Newsweek зазначив, що такі підсумки російського форуму цілком закономірні. Війна з Україною зробила погану рекламу російській зброї, завдавши величезних репутаційних збитків військово-промисловому комплексу Росії. На форумі президент РФ Володимир Путін заявив, що російська зброя набагато перевершує західну, проте насправді всі бачать, як змінила ситуацію на фронтах постачання Україні всього кількох сучасних РСЗВ із США та Великої Британії.

Російській армії вдалося просунутися на деяких ділянках фронту, але лише за допомогою використання масованого артилерійського вогню, наголошує Грін.

"Я не вірю, що якась третя країна, дивлячись на російські тупі бомби, що підривають будівлю, подивиться на це і скаже: "О, так, це те, чого ми хочемо", — додав Марк Грін.

Даються взнаки і санкції, через які ВПК відчуває дефіцит комплектувальних і тепер менш ретельно стежить за якістю виробів. Як приклад, Грін навів завод, що випускає ракети "Калібр". За його словами, завод фактично зупинив контроль якості деталей і вузлів, які отримує для виробництва ракет, бо надто багато виробів відбраковувалося.

Хто купує зброю у Росії?

Росія посідає друге місце після США за обсягом продажів зброї на суму приблизно $15 млрд на рік, що становить майже п'яту частину світового експортного ринку. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу, у період із 2017 по 2021 рік 73% цих продажів припадало лише на чотири країни — Індію, Китай, Єгипет та Алжир.

Однак, за даними інституту, ще до лютневого вторгнення два найбільші покупці — Китай та Індія — почали згортати співпрацю з РФ. В останні десятиліття обидві країни інвестували величезні суми у розвиток своєї військової промисловості, відмовившись від залежності від іноземних держав.

Нагадаємо, виступаючи на відкритті форуму, Володимир Путін наголосив, що російські технології випереджають виробництво конкурентів на роки. Він розповів, що Росія готова запропонувати своїм діловим партнерам "високу зброю і робототехніку".

19 серпня на форумі "Армія-2022" пройшли показові стрільби російської БМП К-17. На полігоні машина показала низькі показники точності: незважаючи на статичність цілей, екіпаж не зміг їх уразити.