Война с Украиной — плохая реклама: продажи российского оружия за рубеж упали в шесть раз

Западные эксперты уверены, что война против Украины сыграла злую шутку с ВПК России: все убедились, насколько российское оружие проигрывает западному.

В Подмосковье завершился форум "Армия-2022", во время которого "Рособоронэкспорт" заключил с зарубежными заказчиками два контракта на сумму более $390 млн, сообщают российские пропагандисты со ссылкой на Минобороны РФ.

Они особо подчеркивают, что в рамках форума состоялись 340 мероприятий, что в полтора раза больше, чем в 2021 году, их посетило на 23% больше зрителей, чем годом ранее: 1,4 млн человек. Однако пропагандисты умолчали о том, что продажи российского оружия сократились в шесть раз.

[ + – ] Во время форума России удалось заключить лишь два контракта

В 2021 году генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявлял, что по итогам форума удалось заключить 20 контрактов на сумму, превышающую 2 млрд евро.

Почему российское оружие не хотят покупать?

Бывший посол США, а ныне президент Wilson Center Марк Грин в комментарии Newsweek отметил, что такие итоги российского форума вполне закономерны. Война с Украиной сделала плохую рекламу российскому оружию, нанеся огромный репутационный ущерб военно-промышленному комплексу России. На форуме президент РФ Владимир Путин заявил, что российское оружие намного превосходит западное, однако в реальности все видят, как изменила обстановку на фронтах поставка Украине всего нескольких современных РСЗО из США и Великобритании.

Российской армии удалось продвинуться на некоторых участках фронта, но лишь при использовании массированного артиллерийского огня, подчеркивает Грин.

"Я не верю, что какая-либо третья страна, глядя на российские тупые бомбы, взрывающие здание, посмотрит на это и скажет: "О да, это то, чего мы хотим", — добавил Марк Грин.

Сказываются и санкции, из-за которых ВПК испытывает дефицит комплектующих и теперь менее тщательно следит за качеством изделий. В качестве примера Грин привел завод, выпускающий ракеты "Калибр". По его словам, завод фактически остановил контроль качества деталей и узлов, которые получает для производства ракет, потому что слишком много изделий отбраковывалось.

Кто покупает оружие у России?

Россия занимает второе место после США по объему продаж оружия на сумму около $15 млрд в год, что составляет почти пятую часть мирового экспортного рынка. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в период с 2017 по 2021 год 73% этих продаж приходилось всего на четыре страны — Индию, Китай, Египет и Алжир.

Однако, по данным института, еще до февральского вторжения два крупнейших покупателя — Китай и Индия — стали сворачивать сотрудничество с РФ. В последние десятилетия обе страны инвестировали огромные суммы в развитие собственной военной промышленности, отказавшись от зависимости от иностранных государств.

Напомним, выступая на открытии форума, Владимир Путин подчеркнул, что российские технологии опережают производство конкурентов на годы. Он рассказал, что Россия готова предложить своим деловым партнерам "высокоточное оружие и робототехнику".

19 августа на форуме "Армия-2022" прошли показательные стрельбы российской БМП К-17. На полигоне машина показала низкие показатели точности: несмотря на статичность целей, экипаж не смог их поразить.