"Великолепное попадание": в РФ новая БМП провалила показательные стрельбы на полигоне

Стрельба на ходу показала низкую кучность ведения огня, не лучше себе проявил и боевой модуль во время стрельбы на месте по недвижимой цели.

На форуме "Армия-2022" прошли показательные стрельбы российской БМП К-17. На полигоне машина показала низкие показатели точности. Об этом сообщает "Милитарный".

Российская БМП К-17 — это новая разработка на базе платформы "Бумеранг", которая в условиях полигона показала низкую точность. Отмечается, что на стрельбище были продемонстрированы возможности боевого модуля. Огонь велся из противотанкового комплекса и автоматической пушки по стационарным целям. Несмотря на статичность целей, экипаж не смог попасть в цель.

На видео видно, что БМП промахнулась выстрелами ракет "Корнет". Одна из них попала в землю, а вторая зацепила орудие танка, который и служил целью. При этом комментатор на этом моменте говорит, что было "великолепное попадание".

На втором видео показана стрельба 30-мм пушки. Кучность стрельбы также отрицательная. На ходу БМП из 6 выстрелов ни один из снарядов не достиг мишени.

[ + – ] БМП К-17 была представлена еще в 2015 году, но она все еще не завершила испытания

БМП К-17 — это боевая машина пехоты, сходная на базе унифицированной боевой платформы "Бумеранг". Разработка призвана позволит создавать на ее базе БТР, БМП, а также боевую машину с тяжелым вооружением.

Напомним, "Ростех" должен показать беспилотную БМП-3, которая сможет вести стрельбу из трех орудий.

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